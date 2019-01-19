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بأكثر من 10 آلاف تغريدة

“هنا المملكة العربية السعودية” في قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”.. و “تعليق ببجي” يلاحقه

“هنا المملكة العربية السعودية” في قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”.. و “تعليق ببجي” يلاحقه
weam.co/568181
الوئام - متابعات

احتل وسم “هنا المملكة العربية السعودية” المرتبة الثانية في قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر”، وتفاعل متابعون بأكثر من 13 ألف تغريدة، جاء أغلبها تأييدا للقيادة الرشيدة للمملكة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وغرد متابعون عبر الوسم بأخبار من المملكة، والأغاني الوطنية، فيما أنشد آخرون شعرا في حب الوطن والتمسك به، ونقل متابع بعض أبيات الشعر: “قولوا لمن ذم الديار وعشقهُ في غربة الاوطان والاسفار ِ لو ان كل الارض صارت جنةً الا دياري بلقعٌ وصحاري لوددت ان ابقى بها متشبّثٌ في ظل رمثٌ آمنٌ في داري”.

بينما جاء وسم “تعليق ببجي” في المرتبة الرابعة، من قائمة الاكثر تداولا عبر “تويتر”، وغرد من خلال الوسم أكثر من 10 آلاف متابع.

وتحتل لعبة “ببجي” القتالية صدارة ترتيب الألعاب الإلكترونية الأوسع انتشارا بين أوساط الشباب العربي لمختلف فئاتهم، ورغم ما تسببت فيه اللعبة من مشكلات لكثير من المهتمين بالألعاب الإلكترونية، إلا أنها ما زالت في مقدمة الألعاب التي تحوز على شغف الشباب.

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