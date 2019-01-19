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تعليم الطائف يعتمد 318 برنامجا تدريبيا لشاغلي الوظائف التعليمية

تعليم الطائف يعتمد 318 برنامجا تدريبيا لشاغلي الوظائف التعليمية
weam.co/568183
الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة التدريب التربوي والابتعاث، عن بدء التسجيل في البرامج التدريبية الصباحية والمسائية، البالغ عددها 318 برنامجا تدريبيا، لشاغلي الوظائف التعليمية، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 1440/1439هــ .

وتهدف جميعها إلى الارتقاء بمستوى أداء شاغلي الوظائف التعليمية في الإدارات والمكاتب الداخلية والخارجية، وتجويد مخرجاتها.

من جانبه، دعا المدير العام لتعليم الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، إلى إطلاع منسوبيها على خطة البرامج التدريبية، وتحفيزهم للالتحاق بها، مع الالتزام بالتوجيهات العامة الواردة في الخطة التدريبية، مشيرا إلى أن التسجيل يتم إلكترونيا عن طريق المنجز.

وقدم اللهيبي الشكر لمدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث، د. جميل السواط، وجميع منسوبي إدارة التدريب التربوي من مشرفين وإداريين.

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