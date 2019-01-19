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بحضور الطلاب السابقين

منسوبو مدرسة بالطائف يكرمون قادتها خلال أربعين عاما

منسوبو مدرسة بالطائف يكرمون قادتها خلال أربعين عاما
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الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

احتفى منسوبو ابتدائية الحجف بمحافظة الخرمة، التابعة للادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بقادة المدرسة الذين تعاقبوا على إدارة الحجف خلال الأربعين سنة الماضية.

شمل التكريم نخبة من المعلمين القُامى، تم تكريمهم من قبل طلابهم، حيث شهد الاحتفال حضورا لافتا من طلاب المدرسة عبر 4 عقود من الزمن، على رأسهم صاحب الفكرة مطلق بن مقبل مسلط السبيعي.

وخلال الحفل، قدم المنظمون عرضا مرئيا بعنوان “مدرسة الحجف بين الماضي والحاضر”، وجرى توزيع الهدايا والدروع التذكارية على المكرمين والشركات والمؤسسات الداعمة والراعية، والعاملين المستخدمين.

كما تم تكريم أصحاب الأرض، الذين تبرعوا بها لإقامة مشروع المدرسة الحكومي الحالي، وهم شارع بن مطلق بن مجول، وشجاع بن مطلق بن مجول، وتكريم فرحان بن مطلق مجول لتبرعه بالشارع المؤدي للمدرسة.

وشهد الحفل حضور جبر محمد رصرص الذي قدم من المملكة الأردنية الهاشمية خصيصاً لهذه المناسبة ولقاء أهالي الحجف.

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