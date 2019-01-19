جامعة القصيم تعلن موعد بدء القبول في برامج الدراسات العليا

الوئام - واس

أعلنت جامعة القصيم مُمثلة بعمادة الدراسات العليا عن موعد بدء التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا، ابتداءً من يوم الإثنين 6 / 6 / 1440 هـ، وحتى تاريخ 20 / 6 / 1440 هـ، في مرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، وذلك في أكثر من 80 برنامجاً أكاديمياً في الدراسات العليا، منها 18 برنامجاً في الدكتوراه و 62 برنامجاً للماجستير، كما سيحظى المتقدمين لهذا العام بخصم قدره 25% من رسوم الدراسة.

وأكد معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أن الخطوات المتقدمة التي أحرزتها الجامعة في مجال الدراسات العليا الذي يعد من أهم المجالات الحيوية في أي جامعة تسعى لتقديم خدمة مميزة لمجتمعها وطلابها، وذلك انطلاقا من رسالة العمادة التي تسعى إلى توفير برامج دراسات عليا متطورة وذات جودة عالية، لإنتاج كفاءات علمية وبحثية، تفي باحتياجات سوق العمل والمجتمع، فقد قامت الجامعة بدعم ومساندة العمادة لتحقيق تلك الرسالة بغية الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية التي تنهض بالعملية التعليمية والبحثية، وهو ما أنتج العديد من البرامج المهمة لطلاب الدراسات العليا.

من جهته بين عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري أن عملية القبول في البرامج تتم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.

مشيراً إلى أن جميع برامج الدراسات العليا المطروحة ستكون بمقابل مادي، حيث تبلغ رسوم الدراسة لبرامج الماجستير 40000 ريال، وبرامج الدكتوراه 60000 ريال، منوهاً إلى أنه سيتم عقد اختبار تحريري من قبل الأقسام للمتقدمين.