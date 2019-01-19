“واتساب” يفاجئ مستخدميه بهذه الميزة المذهلة.. تعرف عليها

الوئام - وكالات

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تتيح تحويل الصوت إلى حروف مكتوبة، مما يتيح للمستخدم إرسال رسالة مكتوبة دون أن يستخدم يديه.

ووصف موقع إكسبريس البريطاني، التحديث والميزة الجديدة، بأنها تطور كبير في خصائص التطبيق الذي يستخدمه نحو 1.5 مليار شخص خاصة عند إرسال رسائل طويلة.

ويطلق على الخاصية الجديدة اسم Dictation أو “إملاء”، وتسمح للمستخدم بأن يقول رسالته شفاهة لميكروفون الجهاز فيقوم التطبيق بتحويل كلامه إلى حروف في الحال.

والخاصية الجديدة تختلف عن خاصية إرسال رسائل صوتية التي لا تروق لبعض المستخدمين خاصة وأنه يتعذر الاستماع إليها في بعض الظروف. والخاصية الجديدة متاحة على أجهزة أيفون واندرويد.

ولاستخدام الخاصية الجديدة ينبغي أولا التأكد من تحميل التحديث الأخير من واتساب ثم بمجرد البدء في إرسال رسالة لأحد الأصدقاء تظهر لوحة المفاتيح وهنا يختار المستخدم علامة الميكروفون الموجودة داخل اللوحة.

يبدأ المستخدم في الحديث بمجرد النقر عليها لتحول كلامه إلى حروف في الحال، والخاصية متاحة بعدة لغات ومنها العربية.

ويختلف رمز الميكروفون الموجود داخل لوحة المفاتيح الخاص بالخاصية الجديدة عن رمز الميكروفون داخل واتساب المخصص للرسائل الصوتية.