السودان: أوامر باعتقال 28 صحافياً وناشطاً خارج البلاد

الخرطوم- الوئام:

أصدرت نيابة أمن الدولة في السودان نشرة حمراء لاسترداد 28 صحافياً وناشطاً إلكترونياً من الخارج، توطئةً لمحاكمتهم بتهمٍ تشمل التحريض، وتشويه السمعة.

وقالت النيابة إن الخرطوم تعتزم ملاحقة واسترداد 28 صحافياً وناشطاً يقيمون خارج البلاد، تحت طائلة مواد في القانونين الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية، بتهم التحريض، والإزعاج العام، ونشر الأخبار الكاذبة، وتشويه سمعة شخصيات طبيعية واعتبارية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لائحة الإتهام شملت صاحفيين وناشطين بالفضاء الإلكتروني منهم 28 يقيمون خارج السودان صدرت ضدهم نشرات حمراء” .

وحذر مصدر قانوني مسؤول المواطنين والمقيمين من الضلوع في النشر أو النقل المخالف للقانون من للتشجيع والتحريض على العنف والتخريب.

وكانت الأجهزة الأمنية السودانية فرقت أمس الجمعة احتجاجات في مدن متفرقة في الخرطوم، بينها بري، والغريف غرب، والدروشاب، والصحافة.

ونقل شهود عيان، لـموقع “باج نيوز” السوداني إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين عادوا من مقابر بري لتشييع شهيد من المنطقة في وقت ذكر فيه آخرون أن الغريف غرب شهدت كذلك احتجاجات، إلا أن السلطات منعت تقدمها نحو شارع الستين الشهير في الخرطوم.

وخرجت منطقة الغريف بعد أن قُتل فيها طفل يبلغ من العمر15 عاماً في مظاهرات أول أمس الخميس.

ونفى المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة، اللواء هاشم محمد عبدالرحيم وفاة ثلاثة مواطنين في المظاهرات التي شهدتها مناطق بولاية الخرطوم أول أمس الخميس، مؤكداً وفاة مواطنين أحدهما متأثراً بإصابته فجر الجمعة، مُفنداً استخدام الشرطة للرصاص لتفريق المظاهرات.