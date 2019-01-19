إندونيسية “تحرق” زوجها لسبب غريب

الوئام - وكالات

كان الزوج يصلح سقف المنزل، حينما طلبت الزوجة منه إعطاءها كلمة السر لهاتفه، فرفض وضرب زوجته مما أدى إلى نشوب شجار حاد بينهما.

وخلال حالة من الهيستيريا حملت الزوجة قارورة من البنزين ورشتها على زوجها واشعلت النيران به، وفقا لصحيفة “مترو” البريطانية.

ساعد أحد المارة الرجل بإخماد النيران من جسده، وتم نقله إلى المستشفى، وبعد يومين من الحادثة توفي الرجل متأثرا بجراحه.

وبعد وفاته اعتقلت الزوجة، حيث تم التحفظ عليها في سجن مقاطعة إيست لومبوك، في جزيرة لومبوك، بإندونيسيا، ولكن لم يعرف ما إذا تم توجيه أي تهمة لها، غير أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة.