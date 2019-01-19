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على طريق الساحل

3 وفيات و5 إصابات من عائلة واحدة في انقلاب سيارة

3 وفيات و5 إصابات من عائلة واحدة في انقلاب سيارة
weam.co/568215
جدة - هاني الثبيتي - الوئام:

توفي 3 أشخاص، وأصيب 5 آخرين، في انقلاب سيارة على طريق الساحل (غرب كبري الخمرة)، اليوم السبت.

وكشف عبدالله أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن “غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم السبت بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل”.

وأضاف أن “5 فرق إسعافية، والقائد الميداني محمد الشريف، توجهوا لموقع البلاغ على الفور، وتم تسجيل 8 “.

وأوضح: “3 حالات وفاة، وإصابة حرجة، و4 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى شرق، ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة”.

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