الوئام - متابعات

يستضيف فريق نادي الزمالك المصري، نظيره اتحاد طنجة المغربي، اليوم، في إياب دور الـ32 مُكرر “بلاي أوف” من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع.

مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على تشكيل الفريق الأبيض في مواجهة اليوم، ليكون نفش تشكيل لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين الأحد الماضى، باستثناء تغيير وحيد يتمثل في مشاركة أوباما بالتشكيل الأساسي على حساب محمد إبراهيم الذي شارك أساسيا في اللقاء الماضي.

مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ويغيب عن الفريق الأبيض مصطفى فتحي للإصابة، بالإضافة إلى المدافع محمود الونش لعدم الجاهزية، فضلًا عن استبعاد أيمن حفني وعمر صلاح لأسباب فنية.

مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

أما فريق اتحاد طنجة، فيسعى لإحراز هدف في مرمى الزمالك يمكنهم من وضع قدم بدور الـ18 خاصة أنه في حالة إحراز الفريق المغربي لهدف سيضمن له حظوظا في التأهل.

مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتلك الآمال جسدها أيوب الخاليقي، جناح الفريق المغربي، فى تصريحاته عقب مباراة الذهاب، مشددًا على أن نتيجة التعادل السلبي ستُزيد من الضغط النفسي على الزمالك في ملعبه مؤكدًا على أن فريقه سيخوض مباراة اليوم لإحراج الأبيض وسط جماهيره، خاصة أن فريقه لا يمتلك ما يخسره مبديًا ثقته في اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل لدور المجموعات.

مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتعد مواجهة الزمالك ضد اتحاد طنجة أحد أقوى مواجهات هذا الدور، وكان الخيار الأصعب في تلك البطولة للنادي المصري، لكن في الفترة الحالية لا يمر الفريق المغربي بأفضل أوقاته إذ الفريق يحتل حاليًا المركز ١١ في الدوري المغربي بعد ١٢ جولة جمع خلالها ١٤ نقطة.

مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتعادل الزمالك ذهابًا في المغرب بنتيجة (0-0) ليصبح مطالبًا بتسجيل هدف والخروج بشباك نظيفة على الأقل من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات والاستمرار في المشوار الأفريقي.

مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

المباراة: الزمالك المصري ضد اتحاد طنجة المغربي إياب دور الـ32 مكرر كأس الكونفدرالية الأفريقية

الملعب: ستاد برج العرب بمدينة الأسكندرية

التوقيت: اليوم 19-1-2019 في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

On sports

القناة الرياضية المغربية

مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية من هنا

سيتم توفير البث قبل المباراة