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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجينجان بث مباشر

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجينجان بث مباشر في الدوري الفرنسي

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجينجان بث مباشر في الدوري الفرنسي
weam.co/568219
الوئام - متابعات

يلتقي فريق باريس سان جيرمان، مع نظيره جينجان، اليوم، في مباراة ضمن لقاءات الأسبوع 21 من عمر الدوري الفرنسي.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجينجان بث مباشر في الدوري الفرنسي

ويتصدر نادي العاصمة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 50 نقطة، جمعها من 18 مباراة، ويسعي لتحقيق فوز سهل على جينجان ليحلق بالصدارة بعيدا عن أقرب منافسيه بفارق 13 نقطة.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجينجان بث مباشر في الدوري الفرنسي

بينما يدخل فريق جينجان المباراة وليس لديه شيء يخسره، فهو يقبع في المركز الأخير للدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 20 مباراة.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجينجان بث مباشر في الدوري الفرنسي

المباراة: باريس سان جيرمان ضد جينجان الدوري الفرنسي الأسبوع 21

الملعب: ستاد حديقة الأمراء

التوقيت: اليوم 19-1-2019 في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجينجان بث مباشر في الدوري الفرنسي

bienSports 6

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجينجان بث مباشر من هنا

سيتم توفير البث قبيل المباراة

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