التعليقات: 0

تنظمها غدا

“البيئة” تلزم بائعي المبيدات الزراعية باجتياز دورة تدريبية

“البيئة” تلزم بائعي المبيدات الزراعية باجتياز دورة تدريبية
weam.co/568230
الرياض- الوئام:

تقيم وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم غد الأحد دورة تدريبية للمهندسين والفنيين الزراعيين، والمسوقين والبائعين العاملين في مجال بيع المبيدات الزراعية وتداولها، وتستمر الدورة 5 أيام.
وتقام هذه الدورة التدريبية تحت رعاية سعادة وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وتنظمها الإدارة العامة للثروة الحيونية، وذلك في المركز الوطني لأبحاث الزراعة والثروة النباتية بالرياض.
وأوضحت الوزارة أن اجتياز هذه الدورة ملزم لمسوقي وبائعي المبيدات الزراعية في جميع المحلات التي تقوم بتسويق هذه المنتجات، مشيرة إلى أنه سيتم منح شهادة مزاولة مهنة لمن يجتاز هذه الدورة التدريبية، صالحة لمدة ثلاث سنوات.

روابط ذات صلة

93 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في وزارة البيئة

93 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في وزارة البيئة

“البيئة” تحظر استيراد البصل المصري مؤقتاً

“البيئة” تحظر استيراد البصل المصري مؤقتاً

“البيئة” تبدأ تطبيق أدوات جديدة لتقييم معايير الأمن الحيوي بداية أبريل

“البيئة” تبدأ تطبيق أدوات جديدة لتقييم معايير الأمن الحيوي بداية أبريل

بعد الأفلاج والسليل ورابغ.. “البيئة” ترصد تكاثراً للجراد بالغربية

بعد الأفلاج والسليل ورابغ.. “البيئة” ترصد تكاثراً للجراد بالغربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>