وليد سليمان أحدث نزلاء مستشفى الأهلي المصري

الوئام- متابعات

أصيب وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي المصري، خلال لقاء فريقه أمام شبيبة الساورة، أمس الجمعة، ليخرج من اللقاء محمولا من لاعبي الأهلي، وينضم إلى نزلاء مستشفى الأهلي.

وقال مدير الكرة بالأهلى سيد عبدالحفيظ، إن التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان، أكد تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خالد محمود، إن وليد سليمان، سيجري أشعة اليوم في الجزائر العاصمة، للاطمئنان على إصابته

وكان وليد سليمان، غادر مباراة شبيبة الساورة الجزائري في نهايتها مساء الجمعة، متأثرا باصابته حيث حل أحمد حمودي بدلا منه، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.