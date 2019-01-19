“الخاص” عام في “تويتر” والسبب خلل مفاجئ

الوئام- وكالات

اعترفت شركة “تويتر”، بأن خللا في التطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تسبب في تحويل التغريدات الخاصة للمستخدمين إلى تغريدات عامة.

وقالت الشركة، حسب “سكاى نيوز” الإخبارية، اليوم السبت، إن مستخدمي التطبيق بنظام أندرويد أصبحوا معرضين لاحتمال انكشاف تلك الخصوصية بسبب الخلل فى التطبيق، وذلك حتى وإن اختاروا خيار الخصوصية.

يشار إلى أن الشركة سمحت لمستخدمي تطبيق “تويتر” حق حماية تغريداتهم وإخفائها عن العامة والسماح فقط لفئة محدودة أو خاصة من المتابعين فقط بالاطلاع على التغريدات من حساباتهم، وغالبا ما يعمد مستخدمو التطبيق إلى حماية تغريداتهم لأن السماح لأي شخص بالاطلاع عليها قد يعرضهم للخطر ويسبب لهم مشاكل هم بغنى عنها.