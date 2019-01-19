التعليقات: 0

“الخاص” عام في “تويتر” والسبب خلل مفاجئ

“الخاص” عام في “تويتر” والسبب خلل مفاجئ
weam.co/568233
الوئام- وكالات

اعترفت شركة “تويتر”، بأن خللا في التطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تسبب في تحويل التغريدات الخاصة للمستخدمين إلى تغريدات عامة.

وقالت الشركة، حسب “سكاى نيوز” الإخبارية، اليوم السبت، إن مستخدمي التطبيق بنظام أندرويد أصبحوا معرضين لاحتمال انكشاف تلك الخصوصية بسبب الخلل فى التطبيق، وذلك حتى وإن اختاروا خيار الخصوصية.

يشار إلى أن الشركة سمحت لمستخدمي تطبيق “تويتر” حق حماية تغريداتهم وإخفائها عن العامة والسماح فقط لفئة محدودة أو خاصة من المتابعين فقط بالاطلاع على التغريدات من حساباتهم، وغالبا ما يعمد مستخدمو التطبيق إلى حماية تغريداتهم لأن السماح لأي شخص بالاطلاع عليها قد يعرضهم للخطر ويسبب لهم مشاكل هم بغنى عنها.

 

روابط ذات صلة

“هنا المملكة العربية السعودية” في قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”.. و “تعليق ببجي” يلاحقه

“هنا المملكة العربية السعودية” في قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”.. و “تعليق ببجي” يلاحقه

“هيئة الرياضة” تبث مباراة السوبر الإيطالي مباشرة على تويتر

“هيئة الرياضة” تبث مباراة السوبر الإيطالي مباشرة على تويتر

جامعة الباحة تتوعد منتحل شخصية وكيلها على “تويتر”

جامعة الباحة تتوعد منتحل شخصية وكيلها على “تويتر”

زر “Delete” يثير مشكلة بين “سامسونج” و”فيسبوك”

زر “Delete” يثير مشكلة بين “سامسونج” و”فيسبوك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>