إنقاذ مسن من جلطة دماغية بمستشفى حفر الباطن المركزي

استقبل مستشفى حفرالباطن المركزي، اليوم السبت، مريضا في العقد السابع من العمر، في حالة حرجة، بعد تعرضه لجلطة دماغية، أدت إلى تدهور حالة الوعي لديه.

وبعد تقديم الإجراءات الطبية اللازمة للمريض تم نقله إلى قسم العناية مع وضع التنفس الصناعي، ثم أجريت له أشعة مقطعية على الرأس بينت وجود جلطة دماغية مع تحول دموي وضغط على خلايا المخ ما يستدعي تدخل جراحي عاجل للمريض، في عملية أجريت بنجاح تام.

وتأتي جهود المستشفى تماشيا أهداف برنامج التحول الوطني 2020، لتحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، إذ يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.