رحلة التنقيب عن الذهب بدأت بإطلاق نار ومطاردة وانتهت بوفاة شخص

الوئام

شهدت محافظة مهد الذهب (جنوب المدينة المنورة) حادثًًا مأساويًا لشبان من هواة التنقيب عن الذهب عندما انقلبت بهم مركبتهم أثناء مطاردة بينهم وبين شاب آخر نتج عنه وفاة أحدهم.

وكشفت تفاصيل أولية، أن الشبان الثلاثة كانوا في رحلة تنقيب عن الذهب عندما دخلوا في خلاف مع شخص آخر يقطن في نفس المنطقة تطور إلى إطلاق نار ومطاردة بالسيارات قبل أن تنقلب مركبتهم.

ونتج عن الحادثة، وفاة أحدهم فيما أصيب مرافقوه إصابات حرجة.

يذكر أن هواة التنقيب عن الذهب ازدادوا في الآونة الأخيرة مع توفر الأجهزة المتخصصة في ذلك والتي تسهل عملية العثور عليها.