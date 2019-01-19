إطلاق مسار الموسيقى بجامعة الطائف

عبدالعزيز القرشي - الرياض - الوئام:

أطلقت أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف مسار الموسيقى ضمن عدة مسارات.

وبحسب القائمين على الأكاديمية، سوف يتم توفير خبراء ومتخصصين يقومون بتدريس الطلاب والطالبات المقامات الصوتية، وتمارين الصولفيج، وغناء الشعر الفصيح، مع حصص خاصة بتعليم الموسيقى.

من ناحيةٍ أخرى، تقيم الأكاديمية حفلاتها وأمسياتها اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي، ويحيي هذه الحفلات شعراء وفنانون وعازفون جميعهم من طلبة النادي.

في الجانب الآخر استقطب نادي الشعر بالأكاديمية 208 طلاب وطالبات تقدموا بطلبات التحاق بدوراته التدريبية في مسارات كتابة الشعر، والإلقاء الشعري، والموسيقي، ولايزال استقبال طلبات الالتحاق مستمراً في هذه الدورات التدريبية.