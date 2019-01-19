معلمة بـ”تحفيظ البجادية” تحقق التميز في تجارب رفع التحصيل الدراسي

حققت المعلمة ندى حمد الحزيم، من تحفيظ القرآن بقطاع البجادية، تقدما ونجاحا بحصول تجربتها على “التميز”، ضمن عدد من التجارب الخاصة برفع مستوى التحصيل الدراسي، وباركت إدارة مدرسة ابتدائية ومتوسطة التحفيظ بالبجادية للمعلمة هذا الفوز.

وانطلق يوم الإثنين 8 من جمادى الأولى من عام ١٤٤٠هـ بقاعة البلدية للاحتفالات، ملتقى التحصيل الدراسي “تجارب ورؤى”، بحضور مقرر اللجنة المركزية للانضباط المدرسي علي بن محمد الخبراني، وحضور كل من مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنات” بمحافظة القويعية منيرة القشعي، ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنات” بمحافظة شقراء، نورة الرويس، تحت رعاية مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي، وبإشراف ومتابعة من مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنات” منيرة بنت هادي العصيمي.

كما حضر الحفل مديري مكاتب التعليم ومساعدات مديري مكاتب التعليم ورئيسات الأقسام والمشرفات التربويات وعدد من قائدات المدارس والمعلمات.