صلاح يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس.. وينتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد رود.

افتتح كريستال بالاس التسجيل في الدقيقة 34 ، وعادل محمد صلاح النتيجة لليفربول في الدقيقة 46 بعد تسديدة بوجه القدم، سكنت شباك الحارس سبرونى.

ونجح البرازيلى روبيرتو فيرمينو فى إحراز هدف التقدم فى الدقيقة 53، بعد تسديدة على يسار حارس كريستال بالاس، ثم أحرز مدافع كريستال بالاس هدف التعادل فى الدقيقة 65 عن طريق تومكينز من رأسية، قبل أن يعود محمد صلاح ويستغل خطأ الحارس، ويسجل الهدف الثانى له والثالث لفريقه فى الدقيقة 75.

وحصل جيمس ميلنر، لاعب ليفربول على بطاقة حمراء فى الدقيقة 89، ثم عزز مانى تقدم الريدز بهدف رابع فى الدقيقة 93، ونجح ماير فى تقليص الفارق في الدقيقة 95.

بتلك النتيجة، يرفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة فى صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 22 فى المركز 14.

وانفرد صلاح بصدارة هدافي الدورى الإنجليزى برصيد 16 هدفا، متفوقا على هارى كين وأوباميانج، كما وصل صلاح إلى هدفه الـ50 بالدوري الإنجيليزي ليكون هو أول لاعب عربي أفريقي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الدوري الأنجليزي.