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النيابة العامة توضح ضوابط الصيد و عقوبة التعدي عليها

النيابة العامة توضح ضوابط الصيد و عقوبة التعدي عليها
weam.co/568272
الوئام-متابعات

أوضحت النيابة العامة،اليوم،ضوابط الصيد في المملكة وعقوبة عدم الإلتزام بها، مؤكدة أن العقوبة تصل إلى 20 ألف ريال.

وقالت النيابة العامة على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “يحظر الصيد داخل حدود الحرمين الشريفين والمدن والقرى وكافة المناطق المحمية، ولا يجوز الصيد في الأماكن والأوقات المحظورة، أو بالوسائل الممنوع الصيد بها كالأسلحة النارية والمسدسات والبنادق وما يُصطاد به أكثر من حيوان دفعة واحدة.”

وأكدت أن عقوبة تجاوز تلك الضوابط هي مصادرة الأسلحة والأدوات المستخدمة في الصيد وكذلك الحيوانات أو الطيور التي تم صيدها مع غرامة تصل إلى 20 ألف ريال تزيد إذا تم الرجوع لنفس الفعل.

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