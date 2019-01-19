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بمشاركة “هوساوي” و”الشهراني”.. تفاصيل تدريبات الأخضر اليوم استعدادا لليابان

بمشاركة “هوساوي” و”الشهراني”.. تفاصيل تدريبات الأخضر اليوم استعدادا لليابان
weam.co/568275

يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة والربع من مساء الغد في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب نادي الشارقة، بالشارقة للحديث حول مواجهة ثمن نهائي كأس آسيا 2019 التي ستجمع الأخضر مع اليابان.

وعلى الصعيد الميداني، انطلقت اليوم تدريبات المنتخب السعودي في الشارقة، وسط حضور ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي قصي الفواز، وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الثنائي عمر هوساوي وياسر الشهراني بعد اكتمال جاهزيتهما.

وقسّم بيتزي اللاعبين خلال الحصة التدريبية إلى مجموعتين ضمت الأولى الذين شاركوا بصفة أساسية أمام قطر، وخصصت لهم تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، في حين خصصت للمجموعة الثانية تمارين تكتيكية في حالتي الدفاع والهجوم، قبل أن يجري المدرب تقسيمة على ربع مساحة الملعب.

وسيؤدي الأخضر غداً عند الثالثة مساءً تدريبه الأخير على ملعب الشارقة لينهي بذلك تحضيراته لمواجهة اليابان بعد غدٍ الاثنين .

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