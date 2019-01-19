مصادر الوئام : أتالانتا يرفع سعر المفاوضات مع “جوميز” و #الهلال قد يتجه إلى الخيار الآخر

الوئام-الرياض-سيف الرخيص

علمت مصادر لـ “الوئام” أن إدارة اتالانتا الإيطالي رفضت العرض الأخير الهلالي المقدم من أجل ضم نجم الفريق المحترف الأرجنتيني ألخاندرو قوميز، حيث طلبت إدارة الفريق الإيطالي 18 مليون يورو من أجل الاستفادة من خدمات الأرجنتيني قوميز

جدير بالذكر أن إدارة الهلال قد ترفع من قيمة العرض المقدم الحالي للحصول على خدمات قوميز و في حالة الرفض فأنها ستتجه إلى الخيار الثاني اللاعب سبيستيان جويفينكو لاعب تورينو الامريكي

ويلعب جيوفينكو حاليًّا مع تورنتو في الدوري الأمريكي، وتبلغ قيمة اللاعب السوقية العالمية بما يقارب 15 مليونًا إذ حقق مع ناديه الحالي أرقامًا مميزة؛ حيث انه قد لعب 37 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 14.