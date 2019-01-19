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مقتل مصوّر صحفي يعمل في وكالة أمريكية أثناء تغطية الاشتباكات في ليبيا

مقتل مصوّر صحفي يعمل في وكالة أمريكية أثناء تغطية الاشتباكات في ليبيا
weam.co/568284

قتل مصور صحفي يعمل بوكالة اسوشيتد برس الأمريكية، خلال الاشتباكات الدائرة حاليًا في العاصمة الليبية طرابلس>
وارتفعت حصيلة ضحايا القتال في العاصمة الليبية طرابلس بين الميليشيات المتناحرة إلى 13 قتيلاً، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الليبية، أمس.
وذكرت الوزارة مساء أمس الجمعة أن 52 شخصا أصيبوا في القتال الذي نشب يوم الأربعاء وتسبب في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في سبتمبر.

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