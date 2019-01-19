صدق أو لا تصدق.. سعر الشقة أرخص من فنجان قهوة في إيطاليا

الوئام - متابعات

لجأ المسؤولون في مدينة سامبوكا الجبلية الصقلية بإيطاليا، ذات التراث الإسلامي، إلى عرض منازل وشقق للبيع بحد أدنى يصل إلى واحد يورو فقط، في محاولة لإعادة إحياء هذه المدينة الآيلة إلى الأفول، بسبب تراجع أعداد السكان.

وتطل العديد من منازل وشقق هذه المدينة على مناظر خلابة تشرف على سواحل الجزيرة المتوسطية، مما يعني أن الراغبين في الشراء يمكنهم الحصول على منزل أو شقة أرخص حتى من سعر فنجان قهوة.

وبحسب مسؤولي المدينة، فإن عدد السكان فيها تراجع بشكل كبير جراء هجرة السكان إلى المدن الكبيرة في الجزيرة وفي داخل إيطاليا عموما.

ليس هذا فحسب، بل إن عملية شراء الشقة سهلة ويسيرة جدا ومباشرة أيضا، وفقا لما ذكرته صحيفة “غارديان” البريطانية.