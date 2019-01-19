مشهد مأساوي.. مصرع عروسين مصريين بشقتهما عقب زفافهما بساعات

وقالت مواقع مصرية إن العروسين من قرية سنتماي بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، شمال القاهرة، وعقدا حفل الزفاف مساء الخميس بحضور أهاليهما وفي ظروف عادية.

وأضافت أنه بعد ساعات قليلة فقط أعلن عن مصرعهما داخل شقتهما، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى “تسرب الغاز” من سخان المياه في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأوضحت صحيفة الشروق المصرية أن الزوجين لا يزالان في مقتبل العمر، حيث يبلغ الزوج 27 عاما، فيما لا يتجاوز عمر زوجته 24 عاما.



وذكر تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتجت بسبب اختناق الزوجين ببخار المياه الساخنة، وأن فريقا من النيابة العامة انتقل لمكان الواقعة، من أجل معاينة الضحيتين ومكان وقوع الحادث.