ابوظبي- الوئام:

انطلقت احتفالات سلطنة عُمان بالتأهل إلى دور الـ 16 لكأس آسيا بعد هدف في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني لكنها ستكون في حاجة إلى مفاجأة لاجتياز عقبة إيران ومواصلة الحلم اليوم الأحد الموافق 20-1-2019.

مشاهدة مباراة عُمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

وعلى عكس عُمان التي انتظرت حتى الثانية الأخيرة من الجولة الثالثة لانتزاع بطاقة التأهل ضمنت إيران مبكرًا الظهور في الدور الثاني بعد الفوز في أول جولتين وقبل التعادل دون أهداف مع العراق لتحتفظ بصدارة المجموعة الرابعة.

مشاهدة مباراة عُمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

ولم تستقبل إيران أي هدف في 3 مباريات كما هو حال 3 منتخبات أخرى في البطولة الجارية واستمتعت بحصول بعض اللاعبين على راحة أمام العراق قبل بدء المشوار الحقيقي نحو محاولة إحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخها والأولى منذ 1976.

مشاهدة مباراة عُمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

وقال بيم فيربيك مدرب عُمان الذي خسر أول جولتين أمام أوزبكستان واليابان: لا يهم من سنواجه في دور الـ16. حلمنا كان التأهل للدور الثاني وقد حققنا ذلك.

مشاهدة مباراة عُمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

وأضاف قبل مواجهة إيران في أبوظبي اليوم الأحد : الآن المباريات ستكون باللعب من أجل كل شيء وكل شيء ممكن.

مشاهدة مباراة عُمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

وستحاول عُمان بطلة الخليج الاستفادة من الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز 3/1 على تركمانستان والتأهل بفضل هدف بضربة رأس من المدافع محمد المسلمي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

مشاهدة مباراة عُمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

وانتزعت عمان بطاقة صعود ضمن أفضل 4 فرق بالمركز الثالث في المجموعات الست وبفارق الأهداف بعدما حصدت 3 نقاط فقط.

مشاهدة مباراة عُمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

وإذا كانت عُمان تشعر أنها حققت بالفعل حلمًا باجتياز الدور الأول فإن إيران في المقابل تعتقد أنها لم تبدأ بعد مشوارها الحقيقي.

مشاهدة مباراة عُمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

وفازت إيران، صاحبة أعلى تصنيف في المنتخبات الآسيوية، بخماسية على اليمن ثم بهدفين على فيتنام دون عناء يذكر وتحظى باستقرار فني كبير بوجود المدرب البرتغالي كارلوس كيروش منذ عام 2011 وقدمت مستويات رائعة في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

مشاهدة مباراة عُمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

ونقل موقع الاتحاد الآسيوي عن كيروش قوله: كأس آسيا بالنسبة لمنتخب إيران قد بدأت الآن وعلينا من الآن فصاعدًا أن نستعد بشكل جيد لمباريات الأدوار الإقصائية.

مشاهدة مباراة عُمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

وأضاف المدرب البرتغالي على اللاعبين أن يستعدوا جيدًا لمباراة الدور الثاني لأن وقت اللعب الحقيقي قد حان وعلى الفريق أن يقاتل من أجل التأهل للأدوار المقبلة.

مشاهدة مباراة عُمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

وتحظى إيران بقوة هجومية كبيرة بوجود المهاجم الخطير سردار آزمون الذي تراجع مؤخرًا عن قرار اعتزال اللعب الدولي وسجل سجل 3 أهداف في البطولة الجارية.

مشاهدة مباراة عُمان وايران بث مباشر ربع نهائي كأس آسيا 2019

موعد مباراة عمان وايران والقنوات الناقلة:

المباراة : إيران ضد عمان دور الـ 16 المباراة رقم 39

الملعب: إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الحكم: سيزار أرتورو راموس بالازويلوس

المعلق : عصام الشوالي

التوقيت: تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 20-1-2019، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة عمان وإيران على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.