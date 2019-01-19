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الموسيقار العالمي ياني يفاجئ جمهوره من المملكة

الموسيقار العالمي ياني يفاجئ جمهوره من المملكة
weam.co/568310
الوئام - متابعات

قال الموسيقار العالمي ياني إنه سينطلق خلال أيام في رحلة مثيرة للغاية ستبدأ من السعودية.

وتحدث ياني إلى جمهوره في فيديو نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا انتظروني هذه المرة في مهرجان “شتاء طنطورة” في مدينة العلا. إنها منطقة تاريخية رائعة”.

وأضاف ياني “إنني سعيد جدا لزيارتي مكان رائع ويحمل حضارة 5 آلاف عام، منقوشة على حوائطه. أشعر بقشعريرة لمجرد التفكير في التواجد بمثل هذه المنطقة. سآخذكم إلى تلك الجولة الرائعة من السعودية”.

وتابع “أشعر بالفخر بتقديمي هذا العرض في مهرجان شتاء طنطورة، الذي استضاف مجموعة من الفنانين الكبار، وسوف أختتم العروض هناك”.

وختم الفيديو بقوله: “أريد أن أذكر السعوديين برؤية 2030.. حلمهم.. أملهم في كيف ستصبح بلادهم.. لذا سأهدي لهم هذه المقطوعة الموسيقية الخاصة التي لم أقدمها أمام الجمهور من قبل”.

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