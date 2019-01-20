برشلونة- الوئام:

يحل ليجانيس ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في إستاد كامب نو اليوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 14 جمادى الأولى 1440 هجرياً وذلك في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني 2018-19.

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر في الدوري الاسباني

صعد البلاوجرانا إلى دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا، بعدما تغلبوا على فريق ليفانتي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقبل هدفين.

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر في الدوري الاسباني

أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وذلك بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على فريق إيبار بثلاثية نظيفة.

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر في الدوري الاسباني

فبعد مرور 19 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 13 مباراة، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين فقط.

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر في الدوري الاسباني

على الجانب الآخر كانت آخر مباريات ليجانيس في الدوري الإٍسباني ضد هويسكا صاحب المركز الأخير في الليجا، وانتصروا في هذه المباراة بهدف دون رد وخاض الفريق حتى الآن 19 مباراة استطاع أن يحتل المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة خلف ليفانتي صاحب المركز الثاني عشر فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في سبع وخسر مثلهم.

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر في الدوري الاسباني

سيفتقد برشلونة في اللقاء ضد ليجانيس الثلاثي رافينيا وصامويل أوتيتي وتمواس فيرمايلين بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف.

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر في الدوري الاسباني

لن يقوم إيرنستو فالفيردي بتغيير طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي لونجليه وبيكيه في قلب الدفاع، بينما سيتكون خط الوسط من الثلاثي، فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش، وسيقود الهجوم الثلاثي كوتينيو، سواريز، ميسي.

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر في الدوري الاسباني

موعد مباراة برشلونة وليغانيس والقنوات الناقلة في الدوري الاسباني:

المباراة: برشلونة – ليجانيس

الملعب: كامب نو

الموعد: اليوم الأحد الموافق 20 يناير 2019،14 جمادى الأولى 1440 هجريًا،22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت مصر

الحكم: ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا

المعلق : علي محمد علي

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS MAX 4 FR

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Select HD

Movistar+ Partidazo

LaLiga TV Bar

Eleven Sports 1 Belgium