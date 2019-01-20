ترامب يعلق على الأزمة الإنسانية للمهاجرين على الحدود والإغلاق الحكومي

الوئام - متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك أزمة إنسانية على حدودنا وتحتاج منا العمل على حلها.

وأضاف ترامب، في حديث تليفزيوني إلى الشعب الأمريكي، أن المخدرات تقتل 78 ألف أمريكي سنويا ومعظمها يتسرب عبر حدودنا الجنوبية، لو بدأنا في بناء الجدار الحدودي نسبة الجرائم وكمية المخدرات ستنخفضا إلى النصف.

وأعلن عن خطة عاجلة تتضمن توفير 800 مليون دولار كدعم إنساني و850 مليون دولار لمكافحة تهريب المخدرات عبر حدود الولايات المتحدة الأمريكية.

وعرض ترامب في حديثه توفير الحماية المؤقتة لبعض المهاجرين في الولايات المتحدة مقابل تمويل الجدار مع المكسيك.