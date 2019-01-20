ورش عمل عن فن الصيد بالصقور بمهرجان الملك عبدالعزيز

يستعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى لإطلاق برامجه التثقيفية المصاحبة لفعالياته، والتي تبدأ خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل في ملهم بمدينة الرياض.

ويقدم المهرجان العديد من البرامج الثقافية عبر ورش عمل متخصصة في مجال التعليم بالترفيه، والتي توجه للعديد من الفئات، وخاصة الصغار، من أجل ترغيبهم في المعرفة بأسلوب تعليمي جذاب.

وتشمل ورش عمل المهرجان ثلاثة موضوعات رئيسية ترتبط جميعها بثقافة الصقور وهواية الصيد بها، حيث تتناول الورشة الأولى “مستلزمات الصقارة” والتعريف بها وأهميتها واستخداماتها، مثل برقع الصقر والوكر والدس والصفرة والحجول وأجهزة التعقب وتوسير الريش وغيرها، وذلك من أجل تقريب المعرفة بعالم الصقور والصقارة لدى زوار المهرجان من غير المتخصصين في تلك الهواية.

أما الورشة الثانية فتتناول كيفية التعامل مع الصقر، ويتخلل الورشة تطبيقات عملية للتعامل مع الصقور وتدريبها، حيث يتعرف المشاركون على عمليات الملواح والهدد والدعو والتعشية والتدهيل، مع مشاركة الحاضرين من الجمهور في تطبيق ذلك عملياً.

فيما تحتوي الورشة الثالثة، وهي ورشة الفنون، على معارض فنية تتناول حياة الصقور، والأعمال التي تتناولها، كما تقدم ورشا فنية للصغار والكبار لكيفية تجسيد تلك الهواية الأصيلة فنياً وإبداعياً.

ومن المقرر أن يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، التي تستهدف العائلات والشباب وكافة فئات المجتمع.