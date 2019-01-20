غارات التحالف استهدفت مقرات للحرس الثوري الإيراني وحزب الله في صنعاء

الوئام - متابعات

صرحت مصادر يمنية بأن غارات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية التي شنتها القوات السبت استهدفت مقرات للحرس الثوري الإيراني وحزب الله في صنعاء.

وأفادت قناة العربية نقلا عن مصادر في قوات التحالف قولها “إننا لن نسمح لمليشيات الحوثي بامتلاك قدرات نوعية تهدد الأمن الإقليمي”.

أكد متحدث باسم الجيش اليمني، أن غارات للتحالف على مقر الفرقة الأولى مدرع سابقا وقاعدة الديلمي وجبل النهدين بصنعاء، استهدفت مقر الدفاعات الجوية والطائرات المسيرة في جدر

فيما شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع ميليشيات الحوثي بالقرب من مطار صنعاء، و مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في نهم شرقي العاصمة صنعاء

أستهدف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن،منذ قليل،معسكرات تدريب الميليشيات في الفرقة الأولى مدرع بصنعاء.

وأفادت مصادر للعربية بأن طيران التحالف قصف مواقع الحوثيين شمال غرب صنعاء.

و كشفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، السبت، عن استهدافها شبكة متكاملة لقدرات الطائرات دون طيار ومرافقها اللوجستية في صنعاء.

وأفاد بيان للتحالف أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني واتخذنا إجراءات وقائية لحماية المدنيين.

وأضاف أن القوات تنفذ عملية عسكرية نوعية في صنعاء ونطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وتابع أن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي يعقد مؤتمرا صحفيا مساء الأحد لعرض تفاصيل العملية.