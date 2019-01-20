تفاصيل الوظائف للجنسين بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

تبوك- الوئام:

أعلن مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية (تبوك) عن توفر وظائف طبية وفنية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس فما فوق للرجال والنساء حيث لايشترط خبرة للمتقدمين.

وقالت إدارة المستشفى ان الوظائف بالمسميات التالية : فني تخطيط قلب – فني تصوير القلب بالصدى الصوتي – أخصائي العلاج التنفسي – فني علاج التنفسي – استشاري أول طب أسرة – استشاري طب أسرة – استشاري أطفال عنايه مركزه – استشاري انف واذن وحنجرة.

استشاري عيون – استشاري جراحة زراعة الكلى – استشاري اعصاب – استشاري قلب – استشاري جراحة قلب وصدر اطفال

– استشاري قلب أطفال تداخلي – استشاري تصوير أشعة – استشاري تخدير – استشاري أمراض الدم – استشاري طب طوارئ

– أخصائي أول جراحة أطفال – أخصائي أول مسالك بولية – أخصائي أول تخدير.

أخصائي طب أسرة- أخصائي أمراض نساء وولادة- أخصائي أطفال- أخصائي أطفال عنايه مركزه- أخصائي جراحة أعصاب- أخصائي أمراض الأنسجة- أخصائي أشعه- أخصائي وحدة العناية المركزة – كبار وأطفال- أخصائي عنايه مركزه أطفال حديثي الولادة.

طبيب مكافحة عدوى – ممرضة قانونية اولى : اورام – ممرضة قانونية اولى : غرفه الإفاقة – ممرضة قانونية اولى : غرفه العمليات

– ممرضة قانونية اولى : غرفه الطوارئ – ممرضة قانونية اولى : وحده العناية المركزة لحديثي الولادة – ممرضة قانونية اولى : وحده العناية المركزة بالطب- ممرضة قانونية اولى : وحده العناية المركزة للبالغين – ممرضة قانونية اولى : وحده تمريض القلب

– ممرضة قانونية اولى : وحده الحروق.

ممرضة قانونية اولى : اجنحة قبل ومابعد الولادة – ممرضة قانونية اولى : امراض الكلى- ممرضة قانونية اولى : جراحه نسائية

– ممرضة قانونية اولى : وحده الطب النفساني- ممرضة قانونية اولى : وحده الطب النفساني- ممرضة قانونية اولى : وحدة الملك خالد للإقامة طويلة المدى للذكور- ممرضة قانونية ثالثة : غرفه الافاقة- ممرضة قانونية ثالثة : غرفه الطوارئ- ممرضة قانونية ثالثة : وحدة الولادة.

ممرضة قانونية ثالثة : وحده العناية المركزة لحديثي الولادة- ممرضة قانونية ثالثة : وحده العناية المركزة للبالغين- ممرضة قانونية ثالثة : اجنحة قبل وما بعد الولادة- ممرضة قانونية ثالثة : امراض الكلى- ممرضة قانونية ثالثة : وحدة جراحه نسائية- ممرضة قانونية ثالثة : وحدة الاطفال- ممرضة قانونية ثالثة : وحدة جراحة الرجال.

ممرضة قانونية ثالثة : وحدة الإقامة طويلة المدى للذكور- ممرضة قانونية ثالثة : وحدة الإقامة طويلة المدى الانثى- ممرضة قانونية ثالثة : الاقامة طويلة المدي الأطفال- مساعدة قابلة : وحدة المخاض والولادة- قابلة : اجنحة قبل وما بعد الولادة

– قابلة : وحدة المخاض والولادة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.nwafh.med.sa/ar/recruitment/Pages/ChooseJob.aspx