تركيا تصدر زيت الزيتون «المنهوب» من عفرين السورية

عفرين (سوريا)- الوئام:

قالت صحيفة “El Público” الإسبانية، إن تركيا تصدر زيت الزيتون من مدينة عفرين شمال سوريا بالتعاون مع فصائل الجيش السوري الحر لبيعه في دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إسبانيا.

وفرض الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر السيطرة على عفرين شمال سوريا في منتصف مارس 2018، ضمن عملية غصن الزيتون العسكرية.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى، مثل “Bernhard Guhl” السوسرية، خبر سطو القوات التركية على زيتون عفرين والمناطق الخاضعة لها في شمال سوريا.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان سرقت تركيا الآلاف من خزانات زيت الزيتون من عفرين عن طريق قوات عملية غصن الزيتون،لبيعها في الأسواق المختلفة.

ومن جهتها قالت Bernhard Guhl السويسرية، إن تركيا والقوات الموالية نهبت ولا تزال، مزارع الزيتون في عفرين لبيع زيته في إسبانيا.

وتُشير المصادر المحلية للصحيفة التركية إلى أن أنقرة حصلت على 80 مليون دولار أمريكي من عائدات زيت الزيتون المنهوب من سوريا في الأسواق العالمية، بعد بيع نحو 5 آلاف طن من زيت الزيتون.

وتشير التقارير إلى أن تركيا باتت تحتل المركز الثالث عالمياً بين مصدري زيت الزيتون إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد تونس الأولى، والمغرب الثاني.

وأوضحت المصادر، أن الجماعات المسلحة تنقل الزيت إلى الحدود التركية، لوضع ملصقات تفيد بأنه تعريفية “زيت زيتون تركي”، لتصريفه في أسواق الاتحاد الأوروبي، بالاعتماد على الاتفاقيات التجارية بين تركيا والاتحاد.

ومن جانبه أكد وزير الزراعة والمواد الغذائية التركية بكير باكدميرلي السطو ولكنه اعتبر أن الأمر يندرج في إطار الحرص على منع الإرهاب، قائلاً: لا نريد أن يحصل حزب العمال الكردستاني على مصدر دخل. نريد أن يتحول هذا الدخل من عفرين، إلينا.