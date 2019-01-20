زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تشيلي ولا خطر من حدوث تسونامي

سانتياجو - الوئام:

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر ساحل الشمال الأوسط في تشيلي الليلة الماضية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع عند الساعة 10:32 مساءً بالتوقيت المحلي (0132 بتوقيت جرينتش) على بعد 15.6 كيلومترات جنوب غربي كوكيمبو.

وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني في مدينة سانتياجو العاصمة.

وأعلن مركز التحذير من أمواج المد العاتية “تسونامي” بالمحيط الهادي عدم وجود أي خطر من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال رغم وجود تقارير متفرقة عن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي قرب مركز الزلزال.