التعليقات: 0

أحد مخرجات مشاورات السويد

بعد الحديدة.. الأمم المتحدة تُطلق «تفاهمات تعز» قريباً

بعد الحديدة.. الأمم المتحدة تُطلق «تفاهمات تعز» قريباً
weam.co/568354
عدن- الوئام:

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن الأمم المتحدة ستطلق في الأيام المقبلة اجتماعات جديدة حول تعز، وبشكل منفصل مع الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، لتحديد مواعيد انطلاق اللجنة المتعلقة بـ”تفاهمات تعز”، أحد مخرجات مشاورات السويد التي عقدت ديسمبر الماضي.

وأضاف وزير الخارجية اليمني، لصحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأحد، أن جماعة الحوثي الانقلابية لا تزال تتهرب من مسؤولياتها وفق اتفاق استوكهولم وتعمل على وضع العراقيل أمامه، وهو سلوك ليس بجديد على جماعة نقضت أكثر من 70 اتفاقاً مع الدولة.

وعن اتفاق مدينة وموانئ الحديدة، قال الوزير إن جماعة الحوثي الانقلابية ترفض التنفيذ، وتختلق الأعذار، وتكذب تارة محاولةً خداع اليمنيين والمجتمع الدولي بتسليم الميناء لعناصرها، وأخرى باتهام لجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الذي أصبح اليوم حسب الحوثيين عقبةً يجب إزالتها.

وتابع الوزير نعتقد أن دور الأمم المتحدة في هذه اللجنة هو للتيسير ولا نتوقع أن يكون بتمثيل عال وكما تعرفون فإن المشكلة في تعز مغايرة لمشكلة الحديدة، ففي تعز التحدي فتح الممرات الإنسانية لإيصال الأغذية والأدوية إلى كل السكان، والعائق الوحيد هو قيام الحوثيين بإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة ورفض وصول المساعدات الإنسانية.

روابط ذات صلة

مصرع وفقدان أثر 170 شخصًا في البحر المتوسط

مصرع وفقدان أثر 170 شخصًا في البحر المتوسط

مايكل نايتس: ميليشيات الحوثي يحفرون خنادق في الحديدة تمهيدا لمعركة مطولة

مايكل نايتس: ميليشيات الحوثي يحفرون خنادق في الحديدة تمهيدا لمعركة مطولة

الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول مشاريع التعافي الاقتصادي

الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول مشاريع التعافي الاقتصادي

المبعوث الأممي إلى ليبيا: مجموعات مسلحة تتولى إنفاذ القانون بدلا من الجهات الرسمية

المبعوث الأممي إلى ليبيا: مجموعات مسلحة تتولى إنفاذ القانون بدلا من الجهات الرسمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>