الثغرات الدفاعية لـ«الأخضر» صداع في رأس بيتزي

ابوظبي- الوئام:

سيكون أمام مدرب السعودية، خوان أنطونيو بيتزي، الكثير من العمل لإصلاح أخطاء فريقه الدفاعية قبل اختبار صعب جاء مبكراً للغاية أمام اليابان في دور الستة عشر لكأس آسيا لكرة القدم غداً الإثنين.

وقدم المنتخب السعودي، بطل آسيا ثلاث مرات، أداء مقنعاً في فوزه على كوريا الشمالية ولبنان في أول مباراتين له في دور المجموعات، قبل أن يخسر 0-2 أمام قطر في ختام الدور الأول بعد سلسلة من الأخطاء الدفاعية الفادحة.

وتسبب حصوله على المركز الثاني في مجموعته في مواجهة مبكرة مع اليابان، الفائزة باللقب القاري أربع مرات، وأحد المرشحين للتتويج.

وقال مدرب تشيلي السابق، بيتزي، للصحافيين بعد الهزيمة أمام قطر الخميس الماضي: “علينا الآن بدء مرحلة جديدة وهي دور الستة عشر.. نحن مستعدون مثل اليابان وأي فريق آخر تأهل لهذا الدور، وأعتقد أن علينا التعافي في الأيام المقبلة وهذا سيسمح لنا بتقديم مباراة جيدة”.

وأضاف المدرب: “لم يكن من المفترض أن يظهر خط الدفاع بهذا الشكل.. أستطيع أن أؤكد لكم أن الدفاع لم يكن هو المشكلة الوحيدة”.

وجاء هدف قطر الأول الذي سجله المعز علي هداف البطولة من سوء فهم بين قلبي الدفاع محمد آل فتيل وعلي البليهي، الذي تسبب أيضاً في ركلة جزاء.

ويدرك بيتزي، الذي فاز مع تشيلي بكأس كوبا أمريكا، أن تكرار مثل هذه الأخطاء أمام المنتخب الياباني السريع سيكون له عواقب وخيمة.

وأنهت اليابان دور المجموعات بسجل مثالي بلغ ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، رغم أن تعين عليها تعويض تأخرها في مباراتين من الثلاث أمام تركمانستان وأوزبكستان.

وسيعتمد مدربها هاجيمي مورياسو مجدداً على لاعب الوسط جينكي هاراجوتشي والمهاجم تاكومي مينامينو من أجل استغلال أخطاء منتخب السعودية المبتلى بالإصابات.

وينتظر بيتزي تعافي الظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي أصيب في الفوز 4-0 على كوريا الشمالية في مباراة السعودية الافتتاحية، ليغيب عن المباراتين التاليتين ضد لبنان وقطر ويشارك حمدان الشمراني بدلاً منه.

وكان الشمراني من بين اللاعبين الذين نالوا إشادة من بيتزي رغم الهزيمة أمام قطر، وقال مدرب السعودية، الذي فقد أيضاً ثنائي الوسط سلمان الفرج وعبد الله الخيبري قبل يوم واحد على انطلاق البطولة بسبب الإصابة: “حمدان قام بعمل جيد دفاعياً وهجومياً، وهناك عدد من اللاعبين الشبان يشاركون لأول مرة في بطولة كبيرة”.

وسيلتقي الفائز من السعودية واليابان مع الأردن أو فيتنام في دور الثمانية في دبي الخميس المقبل.