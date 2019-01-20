بالصورة.. سيدتان ترقصان على سطح سيارة مسرعة بالشارع العام

الوئام - وكالات

انتشر مقطع فيديو يرصد امرأتين ترقصان على سطح سيارة مسرعة على أحد الطرق السريعة في ولاية ميزوري الأمريكية، حسب موقع “يو بي آي”.

وظهرت السيدتان وهما ترقصان فوق سيارة ماركة “شيفروليه سوبربان”، خلال سيرها على طريق سريع بالقرب من مركز العلوم في سانت لويس، وأوضح أحد السائقين، أنه التقط الصورة خلال فترة الذروة.

وعلق ناطق باسم شرطة سانت لويس، على تلك الواقعة، قائلاً إنه لم يتلق أي مكالمات بشأنها، وربما تخضع المرأتين للمساءلة القانونية إذا تم القبض عليهما.

وأضاف الناطق باسم الشرطة أن الأفراد يقومون بهذه التصرفات، لجلب الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا الآخرين من القيام بهذه التصرفات التي وصفها بـ”غير المسؤولة”، مؤكدًا أنها تؤدي لعواقب وخيمة وتلحق الضرر بحياة الآخرين.