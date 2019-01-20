إبعاد 215 بنغالياً شاركوا في الهجوم على سفارة بلادهم بالكويت

الكويت- الوئام:

أكد مصدر أمني كويتي أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء الشيخ فيصل النواف، أصدر تعليماته، بإحالة 215 وافدا بنغاليا من 235 إلى إدارة الإبعاد، بناء على التقرير المُحال من الهيئة العامة للقوى العاملة، بخصوص تجمهر واعتداء عمال إحدى الشركات على مبنى السفارة البنغلادشية في منطقة الخالدية الخميس الماضي.

وقال المصدر إن رجال الأمن، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة بالسفارة البنغلادشية، بالتعاون مع مسؤولي السفارة وممثل من وزارة الخارجية وخبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية، تمكنوا من تحديد هوية العمال الذين أتلفوا محتويات السفارة واعتدوا بالضرب على أعضاء السفارة وعددهم 20 عاملا.

وأشار إلى أن أعضاء السفارة أصروا على تسجيل قضية بحقهم وعدم التنازل، وقدموا مذكرة لوزارة الخارجية بهذا الشأن، لافتا إلى أن رجال الأمن في مديرية أمن العاصمة سجلوا قضية بحق 20 عاملا تحت مسمى الاعتداء بالضرب وإتلاف أموال خاصة، وإحالتها إلى النيابة العامة، التي قررت حجزهم على ذمة التحقيق بحسب مانشرت صحيفة الجريدة الكويتية.

وأوضح المصدر أن «القوى العاملة» استدعت صاحب الشركة، الذي أكد عدم قدرته على دفع رواتب العمال، لأنه لم يتسلم دفعات مالية من الجهات المتعاقد معها، مشيرا إلى أن القوى العاملة طلبت من وزارة الداخلية التحفظ على العمال، لحين تسليمهم رواتبهم المتأخرة من مبلغ الضمان الخاص بالشركة، ومن ثم إبعادهم عن البلاد.

موضحا أن جميع العمال مازالوا محتجزين في مخافر الأمن العام. وأوضح المصدر أن خبراء الأدلة الجنائية انتقلوا إلى السفارة، وعاينوا الأضرار والتلفيات التي لحقت بها، وتم توثيقها ورفع البصمات من موقع الحادث، وإعداد تقرير مفصَّل بجميع الأضرار، مع تحديد هوية الأشخاص المشاركين في الهجوم والتجمهر والاعتداء على أعضاء السفارة.