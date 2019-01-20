فقع عرعر .. وفرة إنتاج وأسعار في متناول الجميع

الوئام - واس

يشهد سوق الفقع في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة لشراء فقع الشمال المتوفر هذا العام بكميات كبيرة، وسط أسعار مختلفة تعد في مجملها في متناول الجميع.

وتجولت عدسة “واس” في سوق عرعر للفقع ورصدت حركة بيع وشراء الفقع المعروضة، والتقى مندوبها بأحد باعة سوق الفقع سعود العنزي الذي أوضح أن سوق الفقع شهد كميات كبيرة من العرض، وسيستمر في التزايد خلال هذا الشهر حتى نهاية الموسم، مبينًا أن سعر “الكيس” الواحد من الفقع الذي يزن 10 كيلوجرامات يتراوح ما بين 1000 إلى 1500 ريال.

والفقع هو “نبات فطري” ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، ويعثر عليه بالقرب من نبات “الرقروق” الظاهر في منطقتها بعض التشققات الأرضية، وأفضل أنواعه الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية مثل : الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر.

وللفقع فوائد صحيّة جمّة ذكرت في كتب الطب النبوي، ويفضل قبل تناوله مطبوخًا القيام بتقشيره ثم غسلة لتنظيفه من عوالق التراب والرمل، ويستغرق طبخه من ساعة إلى ساعة ونصف.