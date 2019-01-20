ركود حركة الملاحة البحرية في قطر للشهر السابع على التوالي

الرياض- الوئام:

تراجعت حركة السفن الوافدة إلى موانئ قطر بشكل حاد، في نوفمبر الماضي، ولم يستقبل ميناء الدوحة سوى 10 سفن فقط طيلة الشهر، في تأكيد للركود الذي طال موانئ قطر التجارية للشهر السابع على التوالي، بالتزامن مع مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.

وذكرت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن حركة السفن الواردة تراجعت إلى 4 موانئ من أصل 5، في نوفمبر الماضي، على أساس شهري أو سنوي، وفق ما أوردته صحيفة بغداد بوست اليوم الأحد.

وتأثرت الملاحة البحرية الصادرة والوافدة من وإلى قطر، وفق التقرير الذي أورد تراجع حركة الملاحة في ميناء الدوحة بنسبة 9.1% في عدد السفن على أساس شهري، في نوفمبر الماضي، وإلى 10 سفن فقط طيلة الشهر.

وتراجع عدد السفن الوافدة لميناء الرويس، أحد أهم ميناءين في قطر، 24.6% على أساس سنوي، إلى 208 سفن في نوفمبر 2018 مقارنةً مع 276 سفينة في الفترة المقابلة من 2017.

وتراجع أيضاً عدد السفن الوافدة لميناء الرويس على أساس شهري، 10% في أكتوبر السابق عليه، نزولاً من 231 سفينة.

أما في ميناء حمد، الذي وصفته الدوحة بأنه أحد أكبر موانئ المنطقة، فتراجعت حركة السفن الوافدة بـ 13.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، إلى 148 سفينة، مقارنةً مع 171 سفينة في الفترة المقابلة.

وتراجعت حركة السفن الواردة إلى ميناء مسيعيد، بـ 5.1% في نوفمبر الماضي، إلى 148 سفينة على أساس سنوي، في مقابل 156 سفينة في نوفمبر 2017.