الوئام - متابعات

يلعب فريقي توتنهام وفولهام بث مباشر، اليوم، ضيفا على نظيره فولهام، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، و”الوئام” تنقل لكم مشاهدة مباراة بث مباشر هنا.

مشاهدة مباراة فولهام وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويسعى توتنهام صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة، إلى حصد نقاط المباراة الثلاث، وتعديل وضعه في ترتيب الدوري الإنجليزي، سعيا للحاق بالكبار، مانسشتر سيتي، صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، والمتصدر ليفربول بـ60 من النقاط.

مشاهدة مباراة فولهام وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

فيما يلعب فولهام الذي يحتل المركز التاسع عشر، قبل الأخير، برصيد 14 نقطة، إلى تحقيق فوز يعزز من ثقة لاعبيه، على ثالث ترتيب الدوري الانجليزي.

مشاهدة مباراة فولهام وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

من جانبه، رأى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام أن كثيرا من لاعبي فريقه قادرون على تعويض غياب المهاجم هاري كين هداف النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة فولهام وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال “تستطيع إشراك فرناندو يورينتي أو ديلي ألي أو إريك لاميلا أو كازايا ستيرلينج أو تروي باروت. تستطيع إشراك العديد من اللاعبين”.

مشاهدة مباراة فولهام وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويفتقد فريق سبيرز لنجمه الأول المصاب في لقاء الأحد أمام مضيفه فولام في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة فولهام وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

المباراة: فولهام ضد توتنهام هوتسبير في الأسبوع الـ23 الدوري الإنجليزي الممتاز 2019

الملعب: ستاد كرافين كوتاج

التوقيت: اليوم 20-1-2019 في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة، 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة فولهام وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

bienSports 2 HD

مشاهدة مباراة فولهام وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي من هنا

سيتم توفير البث قبيل المباراة