اللواء المتقاعد علي غديري يعلن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

الوئام - وكالات

أعلن اللواء المتقاعد، علي غديري، عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في أبريل المقبل.

وقال غديري، 64 عاما، الذي كان يشغل منصب مدير المستخدمين بوزارة الدفاع حتى عام 2015، إنه يريد “ديمقراطية حقيقية” في الجزائر.

بينما لم يعلن الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا، قراره بشأن الترشح في الانتخابات المرتقبة، لكن أنصاره دعوه إلى السعي للفوز بولاية خامسة.

ويوجد بوتفليقة في سدة الحكم منذ عام 1999، ومن المقرر أن تنتهي ولايته الرابعة في 28 أبريل المقبل.

وأعلنت السلطات الجزائرية الجمعة أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 أبريل 2019، وبموجب القانون، أمام الراغبين في الترشح حتى الرابع من مارسالمقبل للتسجيل لدى المحكمة الدستورية.

أما اللواء غديري فهو أول من أعلن عن نيته خوض السباق الرئاسي، وسعى لتعزيز صورته العامة من خلال ظهوره المتكرر بوسائل الإعلام خلال الأسابيع الأخيرة.