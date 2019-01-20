أمانة عسير تستعيد نحو 58 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

الوئام - متابعات

استعادت أمانة منطقة عسير، وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي أكثر من 57600 ألف م2، من أراضي الدولة شملت 9 مواقع تم الاستيلاء عليها بشكل غير نظامي بمواقع مختلفة في نطاق المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن كل تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وغرف عشوائية.

وأشار الدكتور الحميدي إلى أن هذه الأعمال ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين،

واستكمالاً للأعمال التي تمت فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً، والتي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية.

وحذر أمين المنطقة من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.