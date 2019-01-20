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منها المجالات الاستثمارية‬

محافظ هيئة الاستثمار: التعاون السعودي الإماراتي قائم في مختلف الميادين والمجالات

محافظ هيئة الاستثمار: التعاون السعودي الإماراتي قائم في مختلف الميادين والمجالات
weam.co/568410
الرياض- الوئام:

‫أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن التعاون السعودي والإماراتي قائم في مختلف المجالات ومنها المجال الاستثماري؛ وعبّر عن سعادته في المشاركة بملتقى أبوظبي للتمويل المستدام.‬

‫كما أشار العمر عبر حسابه الرسمي في تويتر إلى توقيع الهيئة العامة للاستثمار اتفاقيةَ برنامجٍ تعاونيٍّ مع معالي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي الأستاذ أحمد الصايغ.‬

‫الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على استقطاب أفضل الشركات والاستثمارات في مختلف الجهات؛ حيث عملت مؤخرًا على افتتاح معرض مبيعات هواوي في المملكة العربية السعودية.

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