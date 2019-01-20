إطلاق اسم محمد صلاح على نوع جديد من النمل

الوئام - وكالات

تكريم جديد لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولكن هذه المرة بطريقة فريدة و”غريبة”، إذ قرر عالم الحشرات المصري بجامعة الملك سعود بسلطنة عمان، مصطفي شرف، إطلاق اسم أيقونة الكرة المصرية، على نوع جديد من النمل اكتشفه مؤخرا.

وذكر موقع ليفربول إيكو البريطاني أن البروفيسور المصري مصطفى شرف، ويعمل بجامعة الملك سعود وهو أيضا أستاذ زائر في المتحف العالمي في ليفربول، أطلق اسم صلاح على نوع جديد من النمل اكتشفه في سلطنة عمان.

فقد أطلق البروفيسور شرف، وهو من أشد المعجبين بصلاح، اسم ميرانوبولوس موصلاح على النوع الجديد من النمل الذي اكتشفه.

وأضاف الموقع أن إطلاق نجم الريدز على نوع جديد من النمل يبدو غريبا بعض الشىء، لأن النمل معروف ببطئه الشديد على عكس محمد صلاح الذى يمتاز بالسرعة الفائقة.

مشيرا إلى أن الدكتور المصرى عرض النوع الجديد من النمل الذى أطلق عليه اسم محمد صلاح فى متحف العالم بليفربول.