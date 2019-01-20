التعليقات: 0

جرى اكتشافه حديثا

إطلاق اسم محمد صلاح على نوع جديد من النمل

إطلاق اسم محمد صلاح على نوع جديد من النمل
weam.co/568434
الوئام - وكالات

تكريم جديد لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولكن هذه المرة بطريقة فريدة و”غريبة”، إذ قرر عالم الحشرات المصري بجامعة الملك سعود بسلطنة عمان، مصطفي شرف، إطلاق اسم أيقونة الكرة المصرية، على نوع جديد من النمل اكتشفه مؤخرا.

وذكر موقع ليفربول إيكو البريطاني أن البروفيسور المصري مصطفى شرف، ويعمل بجامعة الملك سعود وهو أيضا أستاذ زائر في المتحف العالمي في ليفربول، أطلق اسم صلاح على نوع جديد من النمل اكتشفه في سلطنة عمان.

فقد أطلق البروفيسور شرف، وهو من أشد المعجبين بصلاح، اسم ميرانوبولوس موصلاح على النوع الجديد من النمل الذي اكتشفه.

وأضاف الموقع أن إطلاق نجم الريدز على نوع جديد من النمل يبدو غريبا بعض الشىء، لأن النمل معروف ببطئه الشديد على عكس محمد صلاح الذى يمتاز بالسرعة الفائقة.

مشيرا إلى أن الدكتور المصرى عرض النوع الجديد من النمل الذى أطلق عليه اسم محمد صلاح فى متحف العالم بليفربول.

روابط ذات صلة

صلاح يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس.. وينتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

صلاح يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس.. وينتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي

صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

تمديد فترة سداد الرسوم لبرامج الماجستير بجامعة الملك سعود

تمديد فترة سداد الرسوم لبرامج الماجستير بجامعة الملك سعود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>