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غدا.. ثلاث مواجهات في الدور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين

غدا.. ثلاث مواجهات في الدور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين
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واس- الوئام

تقام غدًا الإثنين، منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، الذي تقام مبارياته على مدى ثلاثة أيام.

ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة الفيحاء والنصر، فيما يستقبل التقدم ضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، ويواجه الهلال ضيفه الفيصلي على ملعبه بجامعة الملك سعود بالرياض.
وتتواصل منافسات الدور بعد غدٍ الثلاثاء بإقامة مباراتين، حيث يواجه الباطن على ملعبه ضيفه الرائد، فيما يحل الجيل ضيفًا على أبها وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

وتختتم منافسات دور الـ 16، الأربعاء المقبل، بإقامة 3 مواجهات تجمع القيصومة مع الاتفاق على ملعب نادي الباطن، والتعاون مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، والأهلي مع الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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