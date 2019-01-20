كأس آسيا.. نهائي مبكر يجمع السعودية مع اليابان في دور الـ16

إبراهيم آل صالح - الوئام:

تترقب الجماهير الرياضية السعودية لقاء المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني، في دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية، في لقاء يجمع المنتخبين على ملعب الشارقة بالامارات.

ويسعى الأخضر السعودي، في المواجهة الصعبة، لتجاوز الساموراي الياباني، لتعويض الجماهير عقب الخسارة الأخيرة التي تعرض لها أمام المنتخب القطري، في دور المجموعات.

وحقق المنتخب السعودي المركز الثاني بستة نقاط، وفاز على كوريا الشمالية ولبنان. ويسعى الأخضر إلى الفوز و التأهل إلى دور الربع النهائي، وتكرار فوز 2007 على المنتخب الياباني، بدور نصف النهائي، إذ استطاع الاخضر السعودي إقصاء الساموراي والفوز بنتيجة ثلاثة اهداف لهدفين.

في المقابل، يسعى اليابانيون إلى تحقيق انتصارًا مهمًا و إقصاء الصقور الخضر من الأدوار الاقصائية، والانطلاق نحو النهائي.

ولم يكن منتخب اليابان مقنعًا في مجموعته، رغم فوزه في ثلاثة مباريات، وظهر بمستوى باهت أمام تركمانستان وعمان، إلا أنه تصدر المجموعة بتسعة نقاط.

• تاريخ مواجهات المنتخبين

على صعيد البطولة الآسيوية التقوا في خمس مرات استطاع الاخضر السعودي أن يكسب مرة واحدة في عام 2007، بدور نصف النهائي، بينما اليابانيون فازوا في أربعة مواجهات مرتين منها في النهائي أعوام 1992م، و2000، وانتهت جميعها بهدف دون رد.

وفي عام 2000؛ خسر الأخضر بدور المجموعات بنتيجة 4-1، وفي 2011، خسر المنتخب السعودي بنتيجة ثقيلة 5-0، وودع البطولة آنذاك بدون الحصول على أي نقطة، وكانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين ببطولة آسيا.

أما على الصعيد جميع البطولات فالتقى المنتخبين في 11 لقاء، فاز الكمبيوتر الياباني في 6 لقاءات، والصقور الخضر في 4، وتعادلا في مناسبة واحدة.

وكان آخر لقاء بينهما في السعودية بجدة ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، وانتهى اللقاء لصالح الأخضر بهدف دون رد، سجله فهد المولد، و أعلن الأخضر حينها وصوله إلى كأس العالم 2018.

يذكر أنه في حالة فوز السعودية او اليابان فأنهما سيلتقيان امام الفائز من لقاء الاردن و فيتنام