أوزباكستان.. العثور على كنز في طشقند بقيمة مليون دولار

الوئام - وكالات

عثرت مجموعة علمية من جامعة أوزبكستان الوطنية، خلال أعمال تنقيب وحفريات أثرية، على كنز أثري قديم، في الطابق السفلي لأحد المباني القديمة وسط طشقند في أوزبكستان، قدرت قيمته المالية بحوالي مليون دولار.

وتضمن الكنز قطع نقودا ذهبية، وأعمال ولوحات فنية، وأطباقا، وأيقونات ومصوغات جميلة من المعادن الثمينة. وقال موقع، Kun.uz، إن الحديث يدور على ما يبدو على تحف قيمة جدا تعود بعضها إلى قصر أمراء من عائلة رومانوف في طشقند.

وأشار الموقع، إلى أنه تم العثور على الكنز خلال أعمال تنقيب وحفريات أثرية نفذتها مجموعة علمية من جامعة أوزبكستان الوطنية.

وتم تشييد المبنى ذاته، حيث تم العثور على الكنز، عام 1870، وفي القبو كانت هناك غرفة مخفية سرية المدخل.