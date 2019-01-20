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“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 8383.52 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 8383.52 نقطة
weam.co/568455
واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، منخفضًا 64.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8383.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات, أسمنت المدينة, الخضري, أسمنت ينبع, وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراعي, سامبا, السعودي الفرنسي, صافولا, واكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.85% و 6.07%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, الخضري، الإنماء, عناية, والصحراء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, كيان السعودية، والكابلات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 49.70 نقطة ليقفل عند مستوى 2824.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 42 ألف سهم تقاسمتها 103 صفقات.

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