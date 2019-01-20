“البيئة” تدشن الحملات الإرشادية الزراعية

الرياض - الوئام:

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الأحد 20/1/2019م، برنامج الحملات الإرشادية والشاحنات الإرشادية الزراعية، وذلك برعاية وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وحضور المدير العام للإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان، وعدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات لدى المزارعين والنحالين ومربي الماشية والصيادين، وإطلاعهم على التقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتقنين الموارد وضبط جودة المنتج، والتي منها الزراعة المائية والزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان، أن البرنامج يستهدف مناطق المملكة كافة، ويتضمن عدداً من الفعاليات، أهمها: تنظيم 13 لقاءً تعريفياً بالبرنامج يستهدف 1500 مشارك، وتنفيذ 135 ورشة فنية إرشادية في الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، إضافة إلى زيارات لعدد 1500 من المزارعين والصيادين ومربي الماشية، للاطلاع على المشاكل التي يواجهونها ومعالجتها.

وبيّن الصقهان أن من فعاليات البرنامج أيضاً، تنفيذ 45 حقلاً إرشادياً يحتوي على أنشطة إرشادية، وكذلك القيام بزيارات لعدد 75 موقعاً لبيع الإنتاج، وتنفيذ 45 حملة إرشادية تستهدف 2700 مستفيد، إضافة إلى إعداد 1200 استبانة خاصة بالبرنامج للاطلاع على الوضع الراهن للاحتياجات الفعلية وإيجاد حلول لها.

وعن مخرجات البرنامج المتوقعة أشار د. الصقهان إلى أن الوزارة تتوقع أن يصبح لدى المستهدفين معرفة تامة بالتقنيات الحديثة المستخدمة حالياً في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، وأن يبدؤوا باستخدامها في إنتاجهم، إضافة إلى اكتسابهم المهارات اللازمة والصحيحة في استخدامها وكيفية تنفيذها، وذلك بهدف زيادة إنتاجهم وتقنين الموارد وضبط جودة المنتج.

من جانبه أفاد مدير إدارة الإرشاد الزراعي المهندس نايف المسعودي بأن مدة برنامج الحملات الإرشادية الزراعية سنة كاملة، وينفذه مجلس الجمعيات التعاونية بالتعاون مع إدارات الوزارة المعنية كإدارة الإرشاد الزراعي، والثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والمراكز البحثية، إضافة إلى فروع الوزارة في المناطق، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة في الجامعات السعودية.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام عدد 6 شاحنات في عملية الإرشاد الزراعي، مجهزة بشاشات كبيرة تتضمن إرشادات توعوية وتثقيفية.