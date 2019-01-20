مصرع 20 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في غارات للتحالف بمحافظة تعز

واس - الوئام

لقي مالا يقل عن 20 من ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم في غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن وهجمات للجيش اليمني، في مناطق متفرقة من محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن 5 من عناصر من ميليشيا الحوثي قتلوا، وأصيب أخرين بجروح، في غارات لمقاتلات التحالف غرب تعز. وأضاف المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الغارات استهدفت عربات عسكرية للميليشيا في جبل “البرقة” وغارات أخرى استهدفت تجمعات لها بالقرب من مصنع اسمنت البرح، مشيراً إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع 5 وإصابة آخرين واحتراق عربة محملة بالذخائر.

كما لقي 9 مسلحين حوثيين، بينهم قيادات مصرعهم في قصف مدفعي شنته قوات الجيش اليمني على موقعاً لهم غربي مدينة تعز.

وقالت مصادر ميدانية يمنية، إن القصف استهدف اجتماعاً للميليشيا في احدى المزارع وسط منطقة الربيعي في المدخل الغربي للمدينة.

واستهدف الجيش اليمني، بهجوم آخر تعزيزات للميليشيا الانقلابية، في محيط مدرسة الروض، بالمنطقة ذاتها مما أسفر عن تدمير عربة تابعة لها ومصرع واصابة من كان على متنه من العناصر المتمردة.

إلى ذلك أحبطت وحدات من الجيش اليمني، محاولة تسلل لعناصر ميليشيا الحوثي، باتجاه مواقع في منطقة قهبان بمديرية مقبنة غربي المدينة وأجبرتها على التراجع والفرار.

وفي ذات السياق لقي عنصران من الميليشيا الحوثية مصرعهما اثناء محاولة تسلل فاشلة، باتجاه مواقع في محيط معسكر التشريفات شرقي مركز المحافظة.